















台東縣的農特產品，其實很多農民和業者已經把米食、茶葉和農業副產品，融入在地多元族群文化和健康概念，設計成各式各樣的文創包裝，也接受客製化設計。==手工饅頭業者 張子文==透過設計 它有療癒但是台東縣的商業發展受到交通不便的影響，很需要營造整合行銷空間和環境的設計吸引客源來台東。而台東縣政府宣布明年起要逐步營造台東成為台灣的「設計之都」，縣政府就先帶頭利用閒置的縣府大廳角落，請在地的設計人才，利用咖啡豆和蜂巢造型設計咖啡吧，吧台上也擺著東海岸原住民設計的木頭羊，專賣台東農民種的咖啡，把農產品和人文空間設計整合，吸引客源。==空間設計業者 張希妍==如果有這個空間的話我相信台東是非常多人才的我覺得是可行的==台東縣長 黃健庭==怎麼樣把更多的美學放進來更多的這個推廣的專業更多的 整體都市發展的這些全部思考進來台東縣要成為台灣的設計之都，縣府說已經密集和各行各業的設計師接洽。不過在地的設計者認為，整體的行銷設計更需要對在地文化的認同和理解，縣府應該多輔導台東在地設計人才加入，才能加深台東文化的內涵。記者 章明哲 台東報導