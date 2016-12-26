















市面上的柔珠清潔用品，該如何檢測出裡頭的塑膠成分，環保署頭一次秘訣大公開，第一步，先將清潔用品加水、拉厚勻，再來拿出不銹鋼濾網，啟動泵浦，準備進行分離。==環保署檢驗所研究員 郭安甫==塑膠微粒 也就是我們所說的柔珠它就是在周圍 過濾在上頭把柔珠分離出來後，再透過高科技的設備、來做分析、比對，就能知道塑膠粒子的質量，靠著科學檢測，不只能找出實體汙染來源，也能協助空氣汙染的調查，像是許多人頭痛的PM2.5, 目前，透過架設於大林蒲儀器，就能分析主要成分，進行查明汙染兇手。==環保署空汙處簡任技正 吳正道==經由這個解析 應該可以了解說這個地區的主要汙染源應該是車輛所以我們目前針對小港地區有一些措施 除了控制短程以外我想另外還有一個說免費公車的接駁我們可能會來進行一個淘汰二期貨車補助的一個行為檢測所的研究員，利用高科技設備，進行分析，找出汙染來源的之後，讓政府機關，更能夠對症下藥，找出解決方式，來維護環境。記者 蔡慧玲 邱福財 桃園報導