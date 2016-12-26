















拿起手機滑呀滑，眼睛疲勞都沒感覺。現代人3C產品不離身，有乾眼症的患者全台超過700萬人，眼科醫生更發現，乾眼症患者年輕化，過去平均年齡50歲以上，現在降到30歲以下，三軍總醫院眼科醫師洪啟庭甚至診療到一名7歲就有乾眼症的小朋友。==三軍總醫院眼科醫師 洪啟庭==其實發現到他(7歲男童)每天玩(手機)的時間都10幾個小時所以他(眼睛)乾澀因為(眼睛)它本身乾了所以說它會不斷地眨眼睛會讓我們的淚水 不斷的分泌出來可是分泌久了 也還是不夠啦想要保護眼睛，不少民眾選擇吃枸杞，洪啟庭與大仁科技大學藥學院長陳福安等人研究發現，有乾眼症的老鼠，連續21天灌食枸杞萃取物，停灌後一星期，老鼠的淚液分泌量開始增加，有5成的老鼠症狀改善。==三軍總醫院眼科醫師 洪啟庭==（枸杞）它裡面有一個非常特殊的叫做甜菜鹼那另外一方面呢它(枸杞)本身也有多醣多醣它本身可以抗發炎==乾眼症患者==（當初）卸妝沒有卸乾淨然夠導致那種油脂進入眼睛所以它就造成乾眼症（醫生）有建議我喝枸杞(茶)喝了差不多三個多禮拜枸杞改善乾眼症的研究，已經登在國際期刊，未來要進行人體臨床試驗，來證實功效，不過醫師還是提醒，除了食補還要改善生活習慣，避免長時間盯著手機螢幕或用眼過度，才能真的保護靈魂之窗。記者 王柔婷 陳顯坤 高雄報導