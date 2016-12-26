















外資放假、台股今天量能不足，指數一度衝上9100點，但多頭追價意願不高，分析師估計，今天成交值恐怕創新低量。今天權值股出現止跌跡象，尤其是連跌7天的台積電終於止跌，大立光、鴻海聯袂走揚，金融股也有富邦金、國泰金挺在平盤之上，支撐指數維持紅盤。不過，分析師表示，低量恐怕是台股近期最大的危機