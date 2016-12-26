

1986年英國Wham合唱團推出的這首暢銷金曲「去年耶誕」，已經成為耶誕佳節的經典名曲，孰料三十年後，主唱喬治麥可居然在耶誕節當天向人生這個大舞台告別。據公關人員表示喬治麥可是安詳的在牛津郡戈林市家中辭世。當地警方表示為尊重家屬，不會對外解釋、死因也沒有可疑之處。



昔日的老搭檔安德魯瑞吉里得知消息後，表示「失去了摯愛的朋友」讓他感到心痛。兩人合組的青春偶像團體Wham，賣出了將近四千萬張專輯，唱紅不少名曲，1985年的Careless Whisper還擊敗瑪丹娜的"宛如處女"拿下當年告示牌年度最佳單曲，稱得上是八零年代最成功的偶像天團。



1987年喬治麥可單飛推新個人首張專輯Faith，為了向外界證明自己的實力，詞曲與製作全部他自己一手包辦，然而裡頭的首張單曲"I want your sex"，卻因為歌詞太過露骨而遭英美許多電台禁播，但對銷售絲毫沒有影響，照樣登上美國告示牌第二名與英國的第三名。拋開偶像包袱之後，他非異性戀的傾向也逐步的被外界披露，甚至扯出吸毒與駕車肇事等風。



總計喬治麥可四十年的演藝生涯，唱片總銷售量破一億張，得過三座全英音樂獎與兩座美國葛萊美獎。月初才有消息傳出，喬治麥可正與製作人「頑皮男孩」籌備新的專輯，並計畫明年三月要推出新的紀錄片，如今驟然傳出死訊讓外界相當震驚。



王蕙文 報導



