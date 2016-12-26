















年金改革將進入關鍵，昨天總統蔡英文表示，年金改革預計明年3、4月提出修法，520就職一周年前提交立院審議，希望最快能在明年夏天完成立法。不過年金改革委員會議近期公告的改革方向，卻讓勞團相當不滿。==桃園市產業總工會 莊福凱==我們勞保年金修改的方向正在朝著以前國民黨時代舊的繳多 領少 延退的方向繼續推動的話我想台灣勞工將來會面對退休後貧窮化的問題而且會非常地嚴重桃園市產業總工會指出，目前年金改革的五大方向、其中包括提高勞保級距，年金所得替代率下降、延後退休年齡、拉長投保薪資採計期間，並提高保費和提撥費率。這些都和2013年馬政府提出的多繳、少領、延後退的年金修惡政策相差無幾，根本無法保障老年生活。==工鬥連線成員 郭冠均==如果依照民進黨這樣的一個社會保險的邏輯因為整個人口結構的問題最終領到的 分攤下來的請領金額不會變多如果依照這個邏輯繼續下去的話其實五年十年後我們看到勞保只會繼續調高年金改革月底將陸續召開北中南東分區座談、明年1月也將舉行年金國是會議。勞團則表示，若民進黨政府已經抵定改革內容、要跟勞工進行假溝通，不排除發動更多勞工抗爭、拒絕修惡改革。王柏文 陳昌維 台北報導