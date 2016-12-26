年金改革迫在眉睫 總統盼立法時程提前公視 (2016-12-26 00:00)
年金改革將進入關鍵，昨天總統蔡英文表示，年金改革預計明年3、4月提出修法，520就職一周年前提交立院審議，希望最快能在明年夏天完成立法。不過年金改革委員會議近期公告的改革方向，卻讓勞團相當不滿。
==桃園市產業總工會 莊福凱==
我們勞保年金修改的方向
正在朝著以前國民黨時代
舊的繳多 領少 延退的方向
繼續推動的話
我想台灣勞工將來會面對
退休後貧窮化的問題
而且會非常地嚴重
桃園市產業總工會指出，目前年金改革的五大方向、其中包括提高勞保級距，年金所得替代率下降、延後退休年齡、拉長投保薪資採計期間，並提高保費和提撥費率。這些都和2013年馬政府提出的多繳、少領、延後退的年金修惡政策相差無幾，根本無法保障老年生活。
==工鬥連線成員 郭冠均==
如果依照民進黨
這樣的一個社會保險的邏輯
因為整個人口結構的問題
最終領到的 分攤下來的
請領金額不會變多
如果依照這個邏輯
繼續下去的話
其實五年十年後我們看到
勞保只會繼續調高
年金改革月底將陸續召開北中南東分區座談、明年1月也將舉行年金國是會議。勞團則表示，若民進黨政府已經抵定改革內容、要跟勞工進行假溝通，不排除發動更多勞工抗爭、拒絕修惡改革。
王柏文 陳昌維 台北報導
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