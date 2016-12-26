















打一針就可以預防子宮頸癌！由於青少年發生第一次性行為年齡、越來越小，為了預防女性罹患子宮頸癌，國健署打算擴大全國公費接種HPV疫苗、俗稱子宮頸癌疫苗，接種對象為國一女生、施打兩劑，預估每年將有12萬人受惠。==國健署癌症防治組長 吳建遠==目前的疫苗大概都含有主要的致癌型別2型的(人類)乳突病毒所以施打這樣的疫苗大概在研究上證實可以預防七成的子宮頸癌發生率國健署表示，台灣每年有近八百名女性、死於子宮頸癌，每年新增近1千6百名子宮頸癌患者，但目前子宮頸癌疫苗、只優先補助中低、低收入戶、山地原住民地區及離島國一女生免費接種，因此希望擴大接種、保護更多女性，不過有醫師建議，婦女產後及子宮頸癌高風險族群，也應該列入優先施打對象。==康寧醫院副院長 尹長生==產後是一個好時段另外就是說我們做抹片發現有一些異常的時候 切片又正常那這樣的病人她會很緊張那她在這段時間在等待的過程之中其實疫苗對她是不錯(可施打)國健署強調，已編列2.5億元，希望能採購24萬劑子宮頸癌疫苗，也會進行疫苗不良反應效益等評估，預計明年六月送立法院審議，順利的話、就可望全面開打。記者 賴淑敏 林志堅 台北報導