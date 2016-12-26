一例一休人力見缺口 雙北公車成本增公視 (2016-12-26 00:00)
雙北公車網絡綿密，是通勤通學族重度倚賴的大眾運輸工具，但受到一例一休影響，駕駛員人力缺口擴大，不少業者反應吃不消，正醞釀向主管機關要求提早調漲運價。
==民眾==
不要太貴
比如說一兩塊錢可以接受
可是對於每天搭的人
希望有月票或什麼的這種優惠
==民眾==
生活壓力又越來越重
對呀 薪水又少
希望調整多少運價，業者低調，各家因人力配置不同，意見也相當分歧，目前公會都還在統整，台北市公運處表示，運價調整有一定的程序機制，必須先由公會統整各家意見，開會討論後，提報版本到交通局，再進行審查，因此會不會漲或是何時漲，都還是未定。
==台北市公運處主秘 楊文欽==
運價的調整不會是說
今天提明天就通過 就來實施
那他一定是還有一個冗長的程序
那對於業者馬上一月一號
就開始新的勞動條件
造成成本的立即增加
營運計畫上面去做檢討
看看是不是有一些
可以調整的空間
北市府表示，一例一休上路在即，會協調業者以離峰時間減班，紓解人力調度，至於運價部分，會依循以往機制處理，沒有預設立場。
薛宜家 張國樑 台北報導
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