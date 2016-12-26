















雙北公車網絡綿密，是通勤通學族重度倚賴的大眾運輸工具，但受到一例一休影響，駕駛員人力缺口擴大，不少業者反應吃不消，正醞釀向主管機關要求提早調漲運價。==民眾==不要太貴比如說一兩塊錢可以接受可是對於每天搭的人希望有月票或什麼的這種優惠==民眾==生活壓力又越來越重對呀 薪水又少希望調整多少運價，業者低調，各家因人力配置不同，意見也相當分歧，目前公會都還在統整，台北市公運處表示，運價調整有一定的程序機制，必須先由公會統整各家意見，開會討論後，提報版本到交通局，再進行審查，因此會不會漲或是何時漲，都還是未定。==台北市公運處主秘 楊文欽==運價的調整不會是說今天提明天就通過 就來實施那他一定是還有一個冗長的程序那對於業者馬上一月一號就開始新的勞動條件造成成本的立即增加營運計畫上面去做檢討看看是不是有一些可以調整的空間北市府表示，一例一休上路在即，會協調業者以離峰時間減班，紓解人力調度，至於運價部分，會依循以往機制處理，沒有預設立場。薛宜家 張國樑 台北報導