

日本首相安倍晉三，26號晚間啟程飛往美國夏威夷珍珠港，預計台灣時間28號上午，安倍將在珍珠港的亞利桑納號紀念館，跟美國總統歐巴馬一起，向當年日軍偷襲珍珠港的罹難官兵獻花致哀，並發表非戰宣言。今年是珍珠港事變75週年，1941年12月7號，日軍神風特攻隊偷襲美軍太平洋艦隊，擊沉包括亞利桑納號在內三艘戰艦，200多架戰機，造成2400多名官兵死亡，也促使美國宣布加入二戰。據了解，安倍的談話將向全世界重申，日本對過去戰爭的反省，有決心不會讓戰爭悲劇重演，並實現戰後和解，但演說內容不會提及道歉。



今年5月27號，歐巴馬成為二戰後首位造訪廣島的美國總統，歐巴馬當時的演說，也沒有對廣島跟長崎的原爆道歉，安倍這次訪問珍珠港作為對歐巴馬訪問廣島的回禮。期間兩人將舉行會談，也將是歐巴馬明年一月卸任前，兩人最後一次會談，安倍將再次確認及鞏固日美同盟關係。分析家認為，安倍這次訪問珍珠港，其實是政治算計，在替川普上任後的美日關係鋪路。



==日本上智大學政治學教授 中野晃一==

造訪南京或是會見慰安婦受害者，對安倍是嚴峻的挑戰，但是跟非常受歡迎，以及即將卸任的歐巴馬造訪珍珠港，對安倍是個更好的時機。我們知道川普即將上台，如果這被視為成功的宣傳，我認為是非常空洞的。



事實上，安倍並不是首位造訪珍珠港的日本首相。日本前首相吉田茂，在珍珠港事變10年後，1951年曾低調造訪珍珠港美軍基地。而根據日本官方說法，安倍將是第一位參觀亞利桑納號紀念館，以及第一位與美國總統一起前往珍珠港的日本首相。



記者 靳元慶 報導



