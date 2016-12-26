安倍今啟程前往夏威夷 將造訪珍珠港公視 (2016-12-26 00:00)
日本首相安倍晉三，26號晚間啟程飛往美國夏威夷珍珠港，預計台灣時間28號上午，安倍將在珍珠港的亞利桑納號紀念館，跟美國總統歐巴馬一起，向當年日軍偷襲珍珠港的罹難官兵獻花致哀，並發表非戰宣言。今年是珍珠港事變75週年，1941年12月7號，日軍神風特攻隊偷襲美軍太平洋艦隊，擊沉包括亞利桑納號在內三艘戰艦，200多架戰機，造成2400多名官兵死亡，也促使美國宣布加入二戰。據了解，安倍的談話將向全世界重申，日本對過去戰爭的反省，有決心不會讓戰爭悲劇重演，並實現戰後和解，但演說內容不會提及道歉。
今年5月27號，歐巴馬成為二戰後首位造訪廣島的美國總統，歐巴馬當時的演說，也沒有對廣島跟長崎的原爆道歉，安倍這次訪問珍珠港作為對歐巴馬訪問廣島的回禮。期間兩人將舉行會談，也將是歐巴馬明年一月卸任前，兩人最後一次會談，安倍將再次確認及鞏固日美同盟關係。分析家認為，安倍這次訪問珍珠港，其實是政治算計，在替川普上任後的美日關係鋪路。
==日本上智大學政治學教授 中野晃一==
造訪南京或是會見慰安婦受害者，對安倍是嚴峻的挑戰，但是跟非常受歡迎，以及即將卸任的歐巴馬造訪珍珠港，對安倍是個更好的時機。我們知道川普即將上台，如果這被視為成功的宣傳，我認為是非常空洞的。
事實上，安倍並不是首位造訪珍珠港的日本首相。日本前首相吉田茂，在珍珠港事變10年後，1951年曾低調造訪珍珠港美軍基地。而根據日本官方說法，安倍將是第一位參觀亞利桑納號紀念館，以及第一位與美國總統一起前往珍珠港的日本首相。
記者 靳元慶 報導
關鍵字：
上一則：崔順實接受調查 否認與朴槿惠共謀
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
漢麗軒烤肉店鴨肉變牛肉 員工稱騙過全世界【北京新浪網】
川普耶誕望彌撒 辣妻穿超短裙閃瞎眾人【中央社】
阿富汗首位女機師擔心性命受威脅 尋求美庇護【北京新浪網】
智利7.6級強震未造成人員傷亡 部分公路斷裂【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》