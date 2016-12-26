

44歲的劉小姐，從國中開始就覺得右耳聽力變差，當時不以為意，心想至少左耳聽力正常就好，沒想到三年前舌頭開始刺痛，有時痛到無法吃東西喝水，吃止痛藥也無效，就醫檢查才知道，原來是小腦聽神經長了一顆3公分大腫瘤，壓迫到三叉神經、才引發舌頭神經痛。



==聽神經瘤患者 劉小姐==

我三年前舌頭刺痛

那時候才知道說原來是長瘤

那表示這個瘤有可能

在我國中就開始長了

是我自己不知道



幸好劉小姐開刀將腫瘤切除，可惜右耳聽力已無法恢復。醫師表示，聽神經瘤、又稱為「前庭神經鞘瘤」，是一種良性而且生長緩慢的腫瘤，發生原因不明，常見臨床症狀包括單側聽力損失、耳鳴等，若長期不治療，腫瘤有可能壓迫到三叉神經，引發顏面神經麻痺、走路不平衡、腦積水、頭痛，甚至無法閉眼、微笑等。



==台北榮總頭頸部耳科醫師 王懋哲==

最嚴重其實就是

（腫瘤)大到很大的話

就壓迫到我們的腦幹

腦幹又是我們的生命中樞

一般來講壓迫到小腦腦幹

一開始就是會讓我們步態不穩

走路都走不穩 你會覺得頭暈

走路走不穩



醫師提醒，聽神經瘤的發生率、大約是十萬分之一，發生原因不明，因此提醒民眾，如果單側聽力變差、或耳鳴，最好就醫詳細檢查，以免小病拖成大病。



記者 賴淑敏 林志堅 台北報導



