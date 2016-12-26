美顏導入儀列醫療器材 4人代購遭訴公視 (2016-12-26 00:00)
將導入儀放在臉上輕輕推一推，這款號稱可以清理粉刺，還能將保養液導入肌膚做保養，深受不少女性民眾喜愛的美容儀器，因為台灣沒有引進，就有人透過網路代購，卻已經違法，有四名代購業者被起訴。
==食藥署醫妝組科長 吳正寧==
這個產品它有超音波
或者是它有一些它是使用雷射
或者是說它是使用電波
去做用在人的臉部上面
然後再宣稱一些效能
如果說是這樣的原理
這樣宣稱的產品
我們就會把它判定為醫療器材
因為導入儀是以電波產生效果，被衛福部認定是醫療器材，只要沒有經過申請醫療器材許可證，就禁止販售、輸入，像是民眾自己本身從事代購，出國幫朋友代買，或是上國外網站訂購，這些行為都觸法，但如果是向代購業者購買自用的消費者，不會受罰。
==食藥署醫妝組科長 吳正寧==
衛生局它處理的時候
會看行為人他的狀況
不一定是說自己使用的
醫療器材從國外帶入
衛生局都會以違反40條
以84條來處理
食藥署強調開罰裁量還是有彈性空間，未來會研議把規範寫得更清楚，以免民眾一不小心就觸法。
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