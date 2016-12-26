

將導入儀放在臉上輕輕推一推，這款號稱可以清理粉刺，還能將保養液導入肌膚做保養，深受不少女性民眾喜愛的美容儀器，因為台灣沒有引進，就有人透過網路代購，卻已經違法，有四名代購業者被起訴。



==食藥署醫妝組科長 吳正寧==

這個產品它有超音波

或者是它有一些它是使用雷射

或者是說它是使用電波

去做用在人的臉部上面

然後再宣稱一些效能

如果說是這樣的原理

這樣宣稱的產品

我們就會把它判定為醫療器材



因為導入儀是以電波產生效果，被衛福部認定是醫療器材，只要沒有經過申請醫療器材許可證，就禁止販售、輸入，像是民眾自己本身從事代購，出國幫朋友代買，或是上國外網站訂購，這些行為都觸法，但如果是向代購業者購買自用的消費者，不會受罰。



==食藥署醫妝組科長 吳正寧==

衛生局它處理的時候

會看行為人他的狀況

不一定是說自己使用的

醫療器材從國外帶入

衛生局都會以違反40條

以84條來處理



食藥署強調開罰裁量還是有彈性空間，未來會研議把規範寫得更清楚，以免民眾一不小心就觸法。



