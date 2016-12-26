















蔬菜因氣候穩定生長良好，產量增加造成價格下滑，目前西螺果菜市場菜價，平均每公斤18元，創下今年來最低價，比起10月份菜價平均價約50元幾乎跌三倍。原本可以收成的油菜，經過火犁機械來回開過，將整片的菜園全部都進行耕鋤，因為最近受氣候穩定影響，蔬菜生長良好，雖然產量增加但也造成價格下滑，採收根本不夠成本。==雲林西螺農民==種田的人辛苦 看天吃飯如果是好價格 就說要抓菜蟲現在那麼便宜 都耕鋤怎麼辦也要幫我們農民想辦法啊就以西螺果菜市場來說，最近每天蔬菜交易量都突破1100公噸，主要是氣候穩定、大宗蔬菜上市與二期稻收成後的轉作蔬菜出爐，讓價格持續下滑，目前平均價僅剩18元，比起十月50元幾乎跌了三倍。==西螺果菜市場副理 廖憲彰==要耕鋤就是因為 採收不合成本採收還要僱請工人採收出來價格 沒辦法付這成本所以就會選擇有耕鋤這動作來到西螺果菜市場，農民將葉菜販賣區擠得滿滿，但也因為產量過剩，若賣不完還是得全部丟棄。==雲林西螺農民==晚一點沒有人買到晚上7、8點沒人買就全部丟掉了==雲林西螺農民==菜多的時候 耕鋤說太浪費如果菜量少的時候 賣相差又要從國外進口 這樣對產銷機制就沒有一個(整合性)西螺果菜市場人員表示，以目前葉菜類的採收成本來說，每公斤價格至少要15元才能有些利潤，但目前每公斤僅剩12元，只能收多少算多少，預估這樣的價格會持續到農曆過年，希望消費者能以多購買蔬菜幫助農民。記者 王威雄 雲林報導