北部流行音樂中心兩年後將在南港基地完工，今天先公布未來北流中心將收藏的台灣流行音樂史內容，帶您來看。



伍佰和CHINA BLUE，枉費青春演唱會，1995年掀起全台LIVE演唱狂潮，讓搖滾樂從PUB到校園逐步生根，繼而五月天崛起，樂團風至今不墜；但您可能不知道，台灣第一首流行歌曲，是1932年誕生的"桃花泣血記"。



1937年周璇在電影馬路天使中，演唱"天涯歌女"，當年此曲紅遍天下，還演出同名電影；1967年國寶歌手文夏，演出電影流浪劍王子，文夏當時還率領"文夏四姐妹"登台；70年代紅遍日本東南亞的鑽石歌王林沖，舞台魅力無人能及。"歌，時代與記憶"特展，就是要讓人對台灣流行音樂史，溫故也知新。



==國寶歌王 文夏==

台灣一開始到現在都看到了

（你感覺這變化對您來講）

變很多 就是變很多



==寶石歌王 林沖==

以前的這些資料 能夠找得到的話

的確是很不容易



==策展人 詹偉雄==

流行音樂文化館

它不單單只是一個

產業資料的整理而已

它是讓我們回到過去

台灣的身世年代裡面去體會

每個世代不同人的情感

跟他們生存的狀態



108年即將啟用的北部流行音樂中心，要收藏從日治時期的摩登台北，到群星會和民歌時代，再到流行音樂，專屬台灣的音樂發展史，將被點燃記憶，擦亮歷史。



記者 李曉儒 蔣龍祥 台北報導