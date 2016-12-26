北部流行音樂中心 預計兩年後將完工公視 (2016-12-26 00:00)
北部流行音樂中心兩年後將在南港基地完工，今天先公布未來北流中心將收藏的台灣流行音樂史內容，帶您來看。
伍佰和CHINA BLUE，枉費青春演唱會，1995年掀起全台LIVE演唱狂潮，讓搖滾樂從PUB到校園逐步生根，繼而五月天崛起，樂團風至今不墜；但您可能不知道，台灣第一首流行歌曲，是1932年誕生的"桃花泣血記"。
1937年周璇在電影馬路天使中，演唱"天涯歌女"，當年此曲紅遍天下，還演出同名電影；1967年國寶歌手文夏，演出電影流浪劍王子，文夏當時還率領"文夏四姐妹"登台；70年代紅遍日本東南亞的鑽石歌王林沖，舞台魅力無人能及。"歌，時代與記憶"特展，就是要讓人對台灣流行音樂史，溫故也知新。
==國寶歌王 文夏==
台灣一開始到現在都看到了
（你感覺這變化對您來講）
變很多 就是變很多
==寶石歌王 林沖==
以前的這些資料 能夠找得到的話
的確是很不容易
==策展人 詹偉雄==
流行音樂文化館
它不單單只是一個
產業資料的整理而已
它是讓我們回到過去
台灣的身世年代裡面去體會
每個世代不同人的情感
跟他們生存的狀態
108年即將啟用的北部流行音樂中心，要收藏從日治時期的摩登台北，到群星會和民歌時代，再到流行音樂，專屬台灣的音樂發展史，將被點燃記憶，擦亮歷史。
記者 李曉儒 蔣龍祥 台北報導
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