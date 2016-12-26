環署高科技儀器檢測 塑膠微粒無所遁形公視 (2016-12-26 00:00)
環保署研擬107年起，逐步規定國內不能製造和輸入塑膠微粒的化妝品，和個人清潔用品，目前，環保署就有一支檢測團體，能運用高科技儀器，快速檢出這些每顆粒徑不0.5公厘的塑膠柔珠。
市面上的柔珠清潔用品，該如何檢測出裡頭的塑膠成分，環保署將秘訣大公開，第一步，先將清潔用品加水、攪拌均勻，再來拿出不銹鋼濾網，啟動泵浦，準備進行分離。
==環保署檢驗所研究員 郭安甫==
塑膠微粒 也就是我們的柔珠
它就是在周圍 過濾在上頭
把柔珠分離出來後，再透過高科技的設備、來做分析、比對，就能知道塑膠粒子的質量，為了避免環境汙染，環保署研擬107年起，逐步規定國內不能製造和輸入塑膠微粒的化妝品，和個人清潔用品，未來就能運用科學檢測，也配合法規管制，而環保署檢驗團隊，也能針對空氣汙染，進行分析，目前架設在高雄的監測站，就能透過遠端分析PM2.5的成分，進行追查出汙染兇手。
==環保署空汙處簡任技正 吳正道==
經由這個解析 可以了解說
這個地區的主要汙染源
應該是車輛是占第一位
所以我們目前是
針對小港地區有一些措施
除了補助轉乘以外
我想另外還有一個就是說
免費公車接駁以外
我們可能會來進行一個淘汰
二期以前貨車補助的一個行為
檢測所的研究員，利用高科技設備，進行分析，找出汙染來源的之後，讓政府機關，更能夠對症下藥，找出解決方式，來維護環境。
記者 蔡慧玲 邱福財 桃園報導
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