















環保署研擬107年起，逐步規定國內不能製造和輸入塑膠微粒的化妝品，和個人清潔用品，目前，環保署就有一支檢測團體，能運用高科技儀器，快速檢出這些每顆粒徑不0.5公厘的塑膠柔珠。市面上的柔珠清潔用品，該如何檢測出裡頭的塑膠成分，環保署將秘訣大公開，第一步，先將清潔用品加水、攪拌均勻，再來拿出不銹鋼濾網，啟動泵浦，準備進行分離。==環保署檢驗所研究員 郭安甫==塑膠微粒 也就是我們的柔珠它就是在周圍 過濾在上頭把柔珠分離出來後，再透過高科技的設備、來做分析、比對，就能知道塑膠粒子的質量，為了避免環境汙染，環保署研擬107年起，逐步規定國內不能製造和輸入塑膠微粒的化妝品，和個人清潔用品，未來就能運用科學檢測，也配合法規管制，而環保署檢驗團隊，也能針對空氣汙染，進行分析，目前架設在高雄的監測站，就能透過遠端分析PM2.5的成分，進行追查出汙染兇手。==環保署空汙處簡任技正 吳正道==經由這個解析 可以了解說這個地區的主要汙染源應該是車輛是占第一位所以我們目前是針對小港地區有一些措施除了補助轉乘以外我想另外還有一個就是說免費公車接駁以外我們可能會來進行一個淘汰二期以前貨車補助的一個行為檢測所的研究員，利用高科技設備，進行分析，找出汙染來源的之後，讓政府機關，更能夠對症下藥，找出解決方式，來維護環境。記者 蔡慧玲 邱福財 桃園報導