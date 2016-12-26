單側聽力變差.耳鳴 當心罹患聽神經瘤公視 (2016-12-26 00:00)
如果單側聽力變差、出現耳鳴，小心是聽神經瘤！台北榮總醫療團隊、日前收治一名患者，因為小腦的聽神經長了一顆3公分大的腫瘤，壓迫到三叉神經，引發舌頭神經痛才就醫，醫師提醒，聽神經瘤若不治療，可能引發顏面神經麻痺、走路不平衡。
44歲的劉小姐，從國中開始就覺得右耳聽力變差，當時不以為意，心想至少左耳聽力正常就好，沒想到三年前舌頭開始刺痛，有時痛到無法吃東西喝水，吃止痛藥也無效，就醫檢查才知道，原來是小腦聽神經長了一顆3公分大腫瘤，壓迫到三叉神經、才引發舌頭神經痛。
==聽神經瘤患者 劉小姐==
我三年前舌頭刺痛
那時候才知道說原來是長瘤
那表示這個瘤有可能
在我國中就開始長了
是我自己不知道
幸好劉小姐開刀將腫瘤切除，可惜右耳聽力已無法恢復。醫師表示，聽神經瘤、又稱為「前庭神經鞘瘤」，是一種良性而且生長緩慢的腫瘤，發生原因不明，常見臨床症狀包括單側聽力損失、耳鳴等，若長期不治療，腫瘤有可能壓迫到三叉神經，引發顏面神經麻痺、走路不平衡、腦積水、頭痛，甚至無法閉眼、微笑等。
==台北榮總頭頸部耳科醫師 王懋哲==
最嚴重其實就是
（腫瘤)大到很大的話
就壓迫到我們的腦幹
腦幹又稱做我們的生命中樞
一般來講壓迫到小腦腦幹
一開始就是會讓我們步態不穩
走路都走不穩
你會覺得頭暈 走路走不穩
醫師提醒，聽神經瘤的發生率、大約是十萬分之一，發生原因不明，因此提醒民眾，如果單側聽力變差、或耳鳴，最好就醫詳細檢查，以免小病拖成大病。
記者 賴淑敏 林志堅 台北報導
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