















如果單側聽力變差、出現耳鳴，小心是聽神經瘤！台北榮總醫療團隊、日前收治一名患者，因為小腦的聽神經長了一顆3公分大的腫瘤，壓迫到三叉神經，引發舌頭神經痛才就醫，醫師提醒，聽神經瘤若不治療，可能引發顏面神經麻痺、走路不平衡。44歲的劉小姐，從國中開始就覺得右耳聽力變差，當時不以為意，心想至少左耳聽力正常就好，沒想到三年前舌頭開始刺痛，有時痛到無法吃東西喝水，吃止痛藥也無效，就醫檢查才知道，原來是小腦聽神經長了一顆3公分大腫瘤，壓迫到三叉神經、才引發舌頭神經痛。==聽神經瘤患者 劉小姐==我三年前舌頭刺痛那時候才知道說原來是長瘤那表示這個瘤有可能在我國中就開始長了是我自己不知道幸好劉小姐開刀將腫瘤切除，可惜右耳聽力已無法恢復。醫師表示，聽神經瘤、又稱為「前庭神經鞘瘤」，是一種良性而且生長緩慢的腫瘤，發生原因不明，常見臨床症狀包括單側聽力損失、耳鳴等，若長期不治療，腫瘤有可能壓迫到三叉神經，引發顏面神經麻痺、走路不平衡、腦積水、頭痛，甚至無法閉眼、微笑等。==台北榮總頭頸部耳科醫師 王懋哲==最嚴重其實就是（腫瘤)大到很大的話就壓迫到我們的腦幹腦幹又稱做我們的生命中樞一般來講壓迫到小腦腦幹一開始就是會讓我們步態不穩走路都走不穩你會覺得頭暈 走路走不穩醫師提醒，聽神經瘤的發生率、大約是十萬分之一，發生原因不明，因此提醒民眾，如果單側聽力變差、或耳鳴，最好就醫詳細檢查，以免小病拖成大病。記者 賴淑敏 林志堅 台北報導