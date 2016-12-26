















子宮頸癌位居國人十大癌症死因第十位。為了降低婦女罹患子宮頸癌的風險，國健署已編列2.5億元，打算擴大全國公費接種子宮頸癌疫苗，對象為國一女生，預估每年將有12萬人受惠。打一針就可以預防子宮頸癌！由於青少年發生第一次性行為年齡、越來越小，為了預防女性罹患子宮頸癌，國健署打算擴大全國公費接種HPV疫苗、俗稱子宮頸癌疫苗，接種對象為國一女生、施打兩劑，預估每年將有12萬人受惠。==國健署癌症防治組長 吳建遠==目前的疫苗大概都含有主要的致癌型別2型的(人類)乳突病毒所以施打這樣的疫苗大概在研究上證實 可以預防七成的子宮頸癌發生率國健署表示，台灣每年有近八百名女性、死於子宮頸癌，每年新增近1千6百名子宮頸癌患者，但目前子宮頸癌疫苗、只優先補助中低、低收入戶、山地原住民地區及離島國一女生免費接種，因此希望擴大接種、保護更多女性，不過有醫師建議，婦女產後及子宮頸癌高風險族群，也應該列入優先施打對象。==康寧醫院副院長 尹長生==產後是一個好時段另外就是說我們做抹片發現有一些異常的時候 切片又正常這樣的病人她會很緊張她在這段時間 在等待的過程之中其實疫苗對她是不錯(可施打)國健署強調，已編列2.5億元，希望能採購24萬劑子宮頸癌疫苗，也會進行疫苗不良反應效益等評估，預計明年六月送立法院審議，順利的話、就可望全面開打。記者 賴淑敏 林志堅 台北報導