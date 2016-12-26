















南投竹山鎮延平國小，上午八點多，一個2公尺高的鋼瓶，飛越學校三層樓高校舍，撞上教室前的女兒牆。幸好當時全校都在操場朝會，無人傷亡。而調查後才發現，廢棄鋼瓶竟然沒有專責單位負責把關。一聲巨響，一個二公尺高的高壓鋼瓶從天而降，監視器畫面還原驚悚一瞬間，幸好當時戶外沒有人。==南投延平國小學務主任 陳君青==突然間就聽到一聲巨響然後撞擊到建築物的柱子然後落地這樣子這只消防用的高壓鋼瓶，裡裝的是氮氣和氬氣，警消趕到現場，研判是80公尺外一家資源回收廠，洩壓不慎，整個鋼瓶像炸彈一樣，飛過三層樓高的校舍，再撞破教室前的女兒牆，墜落在草地上。==南投竹山消防小隊長 陳世耕==空氣鋼瓶的時候照理說是要慢慢洩漏那個油閥慢慢打開不可以由整個閥轉開反作用力作用就是會讓鋼瓶讓它瞬間噴發這座資源回收業就位於住商區，距離學校只有一街之隔，事發後業者表示，早上在拆卸鋼瓶時，突然一股衝力就把鋼瓶射向空中。==資源回收廠業者==（那些鋼瓶是從哪裡拿回來)那個就是消防(器材公司)處理大樓的 它就是空氣的廢棄鋼瓶誰來把關？消防單位只管「使用中」的高壓鋼瓶，環保局只管廢棄物有沒有違法，一般資源回收廠根本沒有處理的專業。==南投縣環保局副局長 林隆儒==因為它如果當廢鐵就會跑到資收業者那邊去嘛消防器材的一個管理不是只有現有的他其實對那個廠的製造跟銷售其實有管制的地方啊惹禍的飛天鋼瓶，消防及環保相關法規都無法可罰；南投縣環保局建議，高壓鋼瓶報廢流程，應該有專業專責單位管理，這次發生事情後，也要教育廢棄物業者，因為下一次，可能就不會這麼幸運。黃千容 賴世杰 南投報導