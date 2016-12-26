省諮議會轉型國際化 地方盼留民主足跡公視 (2016-12-26 00:00)
省諮議會從第七屆開始，只設諮議長，不再聘請無給職的諮議員，台中市長林佳龍曾向中央爭取，將省諮議會改造為INGO─國際非政府組織中心，初估總經費需要二十億元，但地方上希望國際化的同時，也要保留省諮議會的民主足跡。
來到霧峰，省諮議會是地標，也是居民的生活重心。隨著第七屆省諮議會不再聘請無給職諮議員，只設諮議長一人，這樣的「民意機關」，未來要如何轉型？省諮會議秘書長指出，不論未來規劃是INGO國際非政府組織進駐，都希望能留住民主的發展軌跡。
==省諮議會秘書長 陳成家==
落實民主議政 帶動台灣經濟發展
跟落實民主價值
它有一個歷史的定位
只要是利國利民 所有良好的政策
我們都可以參採
台中市長林佳龍，曾向中央爭取，將省諮議會改造為INGO中心，吸引國際非政府組織來台駐點，增加國際關注度，初估總經費需要二十億，總統府方面，也支持這個方向，不過地方居民很擔心，這些組織進駐後，會不會限制民眾的活動空間。
==居民==
（省諮議會）本來是一個
百姓可以進來的園區
如果變成國際化
被財團綁壓住的話
百姓就喪失這個(享受園區)權益
走過一甲子的台灣省諮議會，是台中人的共同記憶，也見證了台灣民主歷程發展。虛級化的省諮議會，廣達19公頃的園區，除了打造成國際非政府組織平台，地方上更希望，轉型成民主園區，保留50年來，台灣民主發展的重要軌跡。
黃千容 賴世杰 台中報導
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