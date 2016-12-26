















省諮議會從第七屆開始，只設諮議長，不再聘請無給職的諮議員，台中市長林佳龍曾向中央爭取，將省諮議會改造為INGO─國際非政府組織中心，初估總經費需要二十億元，但地方上希望國際化的同時，也要保留省諮議會的民主足跡。來到霧峰，省諮議會是地標，也是居民的生活重心。隨著第七屆省諮議會不再聘請無給職諮議員，只設諮議長一人，這樣的「民意機關」，未來要如何轉型？省諮會議秘書長指出，不論未來規劃是INGO國際非政府組織進駐，都希望能留住民主的發展軌跡。==省諮議會秘書長 陳成家==落實民主議政 帶動台灣經濟發展跟落實民主價值它有一個歷史的定位只要是利國利民 所有良好的政策我們都可以參採台中市長林佳龍，曾向中央爭取，將省諮議會改造為INGO中心，吸引國際非政府組織來台駐點，增加國際關注度，初估總經費需要二十億，總統府方面，也支持這個方向，不過地方居民很擔心，這些組織進駐後，會不會限制民眾的活動空間。==居民==（省諮議會）本來是一個百姓可以進來的園區如果變成國際化被財團綁壓住的話百姓就喪失這個(享受園區)權益走過一甲子的台灣省諮議會，是台中人的共同記憶，也見證了台灣民主歷程發展。虛級化的省諮議會，廣達19公頃的園區，除了打造成國際非政府組織平台，地方上更希望，轉型成民主園區，保留50年來，台灣民主發展的重要軌跡。黃千容 賴世杰 台中報導