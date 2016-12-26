涉包庇電玩業者.收受賄賂 高巿分局長遭訴公視 (2016-12-26 00:00)
高雄警界今年8月爆發疑似收賄醜聞。市警局三民二分局的分局長李世昌過去涉嫌包庇電玩業者，收受賄賂，地檢署今天依違背職務收受賄賂罪，起訴李世昌以及擔任白手套的葉姓離職員警。
從民國100年3月開始到101年11月，李世昌收受賄賂高達1千100多萬，跟業者通風報信。檢方表示，李世昌坦承收賄，也繳回犯罪所得。檢方將向法官建議，依照貪汙治罪條例的規定減輕刑期。對於李世昌被起訴，高雄市警局不做回應，只表示李世昌已經停職。
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