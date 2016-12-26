外帶一杯咖啡，幾乎成為現代人每天的基本動作，但紙杯的塑膠杯蓋，以及內層的聚乙烯，其實都是環保殺手。在德國有人發起環保咖啡杯的計畫，整個杯子以竹子為主要材質，能回收重複使用。



德國柏林這間咖啡館，加入了永續咖啡杯的環保計畫，櫃台上放著粉紅色杯蓋的咖啡杯，就是可重覆回收的環保咖啡杯，跟一般外帶的咖啡紙杯最大的不同點就在於，環保咖啡杯用竹子做為主要材質，而且能回收重複使用。



==環保咖啡杯計畫發起成員 克里門斯==

這個杯子主要是竹子做成，感覺很棒，拿在手上也很美，是不是最棒的我們不知道，我們主要的焦點在於存取的系統，也就是我們要確保杯子能被多次使用。



所謂的存取系統，也就是每名用環保咖啡杯外帶的消費者，都要先收取4歐元，折合約140台幣存在店內，直到消費者下次歸還杯子時，再將這140元退還，也相當於承租杯子的概念，希望藉此扭轉把外帶杯用過即丟的習慣。市面上一般的咖啡外帶杯，儘管是紙的材質，但內層塗上聚乙烯，杯蓋也是塑膠，無法被土地吸收，無疑是環保殺手，而這項承租咖啡杯的環保計畫，早在三年開始萌芽。



==環保咖啡杯使用店家 奧利維亞==

我一次我自己從河邊經過，我看見垃圾桶被我們的咖啡外帶杯給塞滿，因此三年前我開始決定做出一些改變，但這都需要時間。



==環保咖啡杯發起人 烏爾瑞姬==

我們必須注意我的行為，也要為這些行為負起責任，也就是我們消費的方式。



根據統計，光是在英國，一年就要丟棄超過25億個咖啡外帶杯，儘管國際咖啡連鎖品牌多年前就表示，會在直營店提供外帶杯的回收，但回收率根本不到五成，希望這種喝咖啡也能愛地球的環保理念，能帶動新一波得環保意識，別再讓外帶的咖啡杯，造成地球環境的負擔。



記者 靳元慶 報導