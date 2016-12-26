日本2016年的銀髮族開車肇事機率，是過去10年的第二高，把油門當成剎車導致事故的45件案件中，銀髮族肇事者就佔了8成。現在除了受害者親友，發起連署要求政府修法，限制銀髮族開車外，為防範事故，汽車業者也投入開發自動剎車系統。



2016年11月，櫪木縣發生銀髮族駕駛，錯把油門當剎車踩，撞進醫院公車站，造成1死2傷慘劇。東京則是有83歲的女性駕駛，同樣原因撞死2位，在醫院庭園散步的民眾。銀髮族駕車事故不斷，根據統計，2016年日本因搞錯油門跟剎車，發生的死亡事故，共45件。



==NHK主播 和久田麻由子==

其中約有84%的死亡事故

是由65歲以上駕駛造成

是過去10年來 第2高的數字



家住埼玉浦和區的稻垣女士，因為15歲女兒在2015年年底，遭80歲駕駛撞死，至今仍無法釋懷。拿出女兒背包內，被撞得扭曲變形的平板PAD，她回想當時得知消息時，再度哽咽。



==事故死者家屬 稻垣智惠美==

我聽到(同學說)駕駛

對著聖菜持續踩著油門

不知道這給她當時感受有多可怕



對此，死者的同學們，在網路發起了連署活動，只要能連署超過2萬5千人，就能請求政府修法，限制感官退化的銀髮族開車上路。



日本銀髮族開車人數多，汽車業者目前已經著手研發自動剎車功能，例如利用後照鏡旁2個攝影機，測量行人跟前方車輛的距離，一旦判斷可能會撞上，剎車系統就會自動啟動，只要行車時速在50公里內，就能有效預防。



其他業者也研發出，當車前或車後有障礙物時，不論再怎麼踩油門，都無法前進或後退的系統，以及防止爆衝裝置。



記者 陳詩童 報導