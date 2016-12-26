在伊拉克北部的摩蘇爾，居民在離開兩年之後，重回家園過耶誕節；至於在希臘的一座敘利亞難民營，有位來自大馬士革的廚師，為同胞烹煮熱騰騰的耶誕大餐。



用力搗碎洋蔥，把切菜的刀子給磨利，這是位在希臘的敘利亞難民營，41歲的廚師藍庫錫，正在為同樣來自敘利亞的難民同胞，準備豐盛又道地的耶誕大餐。



==難民營廚師 藍庫錫==

這是我們大馬士革烹煮食物的方式

有大蒜 洋蔥 優格和雞肉

我們用熱水煮熟雞肉

然後再把洋蔥和優格放進去



這間餐廳是一位來自美國的銀行家所創立，除了在耶誕節這天，有許多敘利亞難民，一起來這邊團聚；平時每天也會有10多位志工，為難民營的80名兒童準備午餐。



手裡拿著蠟燭，在神父帶領下虔心祈禱，伊拉克摩蘇爾居民，因為戰火離開家園兩年後，重返故鄉過節。



==教堂神父 漢諾==

馬爾約翰納教堂是這裡第二大的教堂

我是在教堂服務的神父之一

前一次在這裡舉辦大型聚會

已經要追溯到2014年8月6號

今天我們非常高興再次在這裡舉行大會

這為我們帶來希望



軍人荷槍實彈戒備，可以感受到肅殺的氣氛，其實教堂是在不久之前，才在戰火當中簡單地整修完畢；對於當地居民來說，今年是苦澀中帶有歡樂的一個耶誕。



生活在伊朗首都德黑蘭的民眾，就相對幸福地多；雖然當地只剩大約12萬的基督徒，但信奉伊斯蘭教的穆斯林，也很享受耶誕節的氣氛。



==德黑蘭居民 妮魯法==

我喜歡這些裝飾品和耶誕樹

這顯示出我們對其他信仰的尊重

我喜歡有聖誕老人圖片的杯子

我真的很喜歡這些東西



有人扮成耶誕老人的模樣，跟著小吃攤外播放的伊朗流行歌曲即興起舞；購物民眾也在街道上，開心和店門口的耶誕老人自拍。這裡也許不是個能讓耶誕老人印象深刻的地點，但絕對是中東地區，基督徒最安全的地方之一。



記者 鄭惟仁 報導