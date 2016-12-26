憂川普擋路 中南美洲人民趕辦移民手續公視 (2016-12-26 00:00)
美國總統當選人川普，即將在明年1月20號就職，不過因為川普在選舉期間，提出的反移民政策，讓許多中南美洲人民，加緊腳步要趕在他上任前，完成移民手續。
想要辦理移民的人潮大排長龍，中美洲國家的宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，最近湧現移民人潮；雖然移民美國後的生活，充滿不確定性，但他們還是選擇前往陌生的環境打拚。
==宏都拉斯移民 古伊林==
我和故鄉的幫派有些過節
雖然我開了一間店
但他們要收保護費
我不想繳錢 他們就威脅要殺我
所以我來這裡 做出移民的決定
我賣掉一切東西 要移民去美國
只是美國總統當選人川普，競選期間提出的反移民政策，除了要在邊界興建一堵高牆；還威脅要驅逐在美國的數百萬非法移民，讓宏都拉斯政府相當憂心。
==宏都拉斯移民局官員 威勒蔓==
如果新任美國總統要執行
他在競選期間所發表的一切政策
將會有非常多的移民遭到驅逐出境
對於政府和移民中心來說
都是值得關注的議題
我認為宏都拉斯國內的環境
已經過於狹小
無法容納這麼多移民返國
當地學者指出，美國的政策，主要希望迫使非法移民主動放棄在美國的生活，並且回歸母國；因為根據統計，2016年在墨西哥邊境，就拘留了大約41萬人，比去年增加了4分之1，而且絕大多數，都來自宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多，這3個國家。
記者 鄭惟仁 報導
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