耶誕節象徵平安歡樂，但這天國際間天災頻傳。強烈颱風納坦，25號晚間在菲律賓東部登陸，至少造成3人罹難。南美洲的智利，耶誕節當天遇上規模7.6強震襲擊，一度發布海嘯警報。至於中國的新疆，則是下起今年入冬以來的最大降雪。



今年第26號颱風納坦，最大風速達到每小時255公里，菲國當地25號耶誕節晚間6點過後，在東部的加丹杜安尼斯省登陸，26號傳出3人罹難，菲律賓國內外超過80架次航班取消，畢柯爾半島的阿爾拜省一片水鄉澤國，所幸當局事前在沿海地區緊急撤離超過10萬人，總計撤離超過38萬人，否則災情將更慘重。



==菲律賓民眾==

我們別無選擇只能撤離

因為非常靠近沿海

待在避難中心總比被大浪沖走得好



菲國氣象單位指出，強烈颱風納坦，是菲國過去65年來，第7個在耶誕節來攪局的颱風，納坦26號持續往西前進，在掃過首都馬尼拉後，將進入中國南海。



而中國西北部，新疆省的奎屯降下今年入冬以來最強的暴風雪，降雪持續長達20個小時，部分地區積雪超過20公分，而山西省中南部25號上午氣溫驟降，出現新一波的降雪，26號當地會颳起西北風，氣溫會再下降攝氏4到6度。



至於南美洲的智利西南部，25號耶誕節當天下午2點22分，發生芮氏規模7.6的強震，地震深度34公里，當局隨即發布海嘯警報，緊急撤離拉斯拉戈斯地區約4000位居民。強震來襲瞬間，賣場商品被震倒在地，裝飾的聖誕樹也劇烈搖晃，部份地區橋梁跟道路出現大面積裂縫，嚴重受損，2.1萬戶斷電，目前沒有人員傷亡傳出，海嘯警報也已經解除。



記者 靳元慶 報導