禽蛋強制用包材 民眾憂無法買散裝蛋公視 (2016-12-26 00:00)
從12月24號開始，雞蛋要全面改採一次性包材，引發民眾可能「無法購買」散裝蛋的疑慮。農委會澄清，消費者還是可以買到散裝蛋，只是這些蛋，會使用乾淨的紙箱、或一次性的紙盤裝，避免交叉感染。明天開始，陸續展開稽查。
一顆顆雞蛋，整齊放在盒子裡，或是把它們擺在這種大型紙箱中。農委會從12月24號開始，執行動傳條例規定，雞蛋必須使用一次性包材來裝，消息一出，引發民眾擔憂，是否無法購買散裝蛋？農委會緊急闢謠。
==農委會防檢局長 黃㯖昌==
這個只是改變了 就是裝載的容器
也就是從這個塑膠籃
就改成這種一次性的包材
那你裡面也是可以裝散蛋
所以對購買的消費者來講
完全沒有影響
農委會表示，為了避免「未洗選」雞蛋，受糞便汙染、讓病毒擴散，因此政策一定要推動，將給業者3-6個月的勸導期。從27號開始，首先針對中、大盤商進行查核，第二波是針對傳統市場、早餐等處。但也有人質疑，只換包材，雞蛋要是沒有「洗選」，問題依然存在。
==農委會副主委 黃金城==
就是說小規模的養殖場
它的蛋的話 因為它
沒有達到設立這個洗選場
這樣的一個量
所以我們在規畫 明年的期間裡面
我們在這個裡面
我們會去充分溝通
跟農委會加速輔導 增設洗選場
畜牧處就有經費
來補助彰化跟屏東
這兩個縣市來設立
農委會表示，會協助地方小農，增設洗選場。至於一次性包材，會不會使得蛋價成本調漲？農委會回應，超商、量販店的洗選蛋不會受影響，散裝蛋部分，等紙盒等包材大量生產之後，會壓低成本，平均1台斤0.83元到8元之間。
記者 曹晏郡 吳其昌 台北報導
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