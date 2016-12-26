















從12月24號開始，雞蛋要全面改採一次性包材，引發民眾可能「無法購買」散裝蛋的疑慮。農委會澄清，消費者還是可以買到散裝蛋，只是這些蛋，會使用乾淨的紙箱、或一次性的紙盤裝，避免交叉感染。明天開始，陸續展開稽查。一顆顆雞蛋，整齊放在盒子裡，或是把它們擺在這種大型紙箱中。農委會從12月24號開始，執行動傳條例規定，雞蛋必須使用一次性包材來裝，消息一出，引發民眾擔憂，是否無法購買散裝蛋？農委會緊急闢謠。==農委會防檢局長 黃㯖昌==這個只是改變了 就是裝載的容器也就是從這個塑膠籃就改成這種一次性的包材那你裡面也是可以裝散蛋所以對購買的消費者來講完全沒有影響農委會表示，為了避免「未洗選」雞蛋，受糞便汙染、讓病毒擴散，因此政策一定要推動，將給業者3-6個月的勸導期。從27號開始，首先針對中、大盤商進行查核，第二波是針對傳統市場、早餐等處。但也有人質疑，只換包材，雞蛋要是沒有「洗選」，問題依然存在。==農委會副主委 黃金城==就是說小規模的養殖場它的蛋的話 因為它沒有達到設立這個洗選場這樣的一個量所以我們在規畫 明年的期間裡面我們在這個裡面我們會去充分溝通跟農委會加速輔導 增設洗選場畜牧處就有經費來補助彰化跟屏東這兩個縣市來設立農委會表示，會協助地方小農，增設洗選場。至於一次性包材，會不會使得蛋價成本調漲？農委會回應，超商、量販店的洗選蛋不會受影響，散裝蛋部分，等紙盒等包材大量生產之後，會壓低成本，平均1台斤0.83元到8元之間。記者 曹晏郡 吳其昌 台北報導