Uber業者要求合法化 交通部重申3原則公視 (2016-12-26 00:00)
為了整頓Uber在台違法載客，立法院日前完成修法，提高罰款到2千500萬元。不過Uber今天邀請乘客和駕駛一同站出來，呼籲政府讓Uber在台灣合法。交通部重申，Uber在台灣應該納稅、納保及納管的三原則。
面對立院日前三讀公路法修正案，提高對違法Uber的裁罰到2500萬元，台灣Uber公司在今天下午透過嘉年華的方式，邀請乘客和駕駛人替Uber 的權利發聲。
==Uber台灣總經理 顧立楷==
只要保護到消費者這邊的權益
保護到駕駛這邊的權益
然後保護到雙方的安全
我覺得實際上執行上的細節
其實有很多不同的彈性空間
截至今天公路總局已取締Uber公司共481件違規，裁罰6845萬元。而對加入Uber接受派遣的駕駛，開出463張罰單，裁罰約2083萬；而目前Uber已繳了近6900萬元的罰金。
==民眾==
他(Uber)會有一個
比較好的乘車體驗
相較於計程車來講
對我來講 我覺得是
都是選擇 沒有對錯
==民眾==
都是自由市場
不能只讓小黃自己載
有學者認為，科技進步，未來新興的產業只會越來越多，然而現有的法規有的已經不合時宜，政府應該要重新檢視法律。
==東吳大學法律系副教授 胡博硯==
其實每種新的事物產生
都會對於舊的法律秩序造成衝擊
那如果沒有辦法放進
舊的法律秩序的時候
你是不是法律要適當的修改
還是說我們就一直留存在
舊的法律秩序
==交通部路政司簡任技正 胡迪琦==
他(Uber)有國內可以合法的空間
他在國外也都能夠
尋找合適的一個模式
在國外合法的營業
那為什麼他唯獨在台灣就不可以
就一定要用這種衝撞式的
來做後續的處理
交通部表示，一直以來都沒有打壓Uber在台合法的空間。Uber如果想合法，可以申請經營計程車客運服務業或小客車租賃業，或是跟合法計程車業者合作，但到目前為止Uber沒有申請，因此交通部會持續取締，要求Uber在台灣應該納稅、納保以及納管。
王柏文 陳昌維 台北報導
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