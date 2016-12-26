明年大學減招9840人創紀錄 台大也入列公視 (2016-12-26 00:00)
教育部最新核定的大專校院學士、碩、博士班106年度招生名額，明年度將減招9840人，創下紀錄。其中台大學士班也減招17人。
少子化衝擊，明年大一新生將首度跌破25萬人，教育部核定的大專院校學士、碩、博士班106年度招生名額，減招9840人，創下新高記錄。其中中華大學被減招498人，是大學學士班最多，接下來依序是首府大學和真理大學，技職體系部分，遠東科技大學遭減529人，其次是亞太創意技術學院，以及南開科技大學。
==教育部高教司 李彥儀==
教育部會針對
學校如果註冊率 低於七成以下
我們會去扣他的招生名額
連續兩年 註冊率未達七成
我們就會按比例去扣
減招後，有些系所甚至只剩10幾個學生，而這次減招，有第一學府之稱的台大，也被減了17個名額，台大校方低調回應，教育部要砍，學校也只能承受，但有台大教授直言，這根本就是針對性濃厚，減少名額對台大來說反而提升教學品質，但根本解決不了少子化衝擊問題。
==台大森林系教授 袁孝維==
後段班的私立學校
我們明明知道
這些辦學辦得不優良
應該就讓他逐漸有退場的機制
而不是到了今天 我們覺得減招
讓公立大學來減招
或者另外一個更離譜的是
公立學校跟公立學校合併
我們要退場的
是不良的私立學校
但是現在反而讓一些
不搭軋的公立大學要搭配著併
台大教授表示，少子化早已是趨勢，應該提早規劃，教育部也坦言，明年核定減招人數確實還是「砍太少」，明年教育部將會加快減招腳步。
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