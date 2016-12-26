元旦升旗健走 羅東要發放2千份紀念品台灣好新聞報 (2016-12-26 20:30)
記者張志豪／宜蘭報導
即將進入2017年，羅東鎮公所邀請鄉親於元旦當天早晨到公所前廣場參加升旗典禮，並以健康有朝氣的方式，迎接新的一年。現場準備2000份紀念品，並有熱薑茶及養生奶要與參加的民眾分享。
羅東鎮公所指出，這於活動於2017年1月1日早上6點30分，在鎮公所前廣場報到，現場發放元旦紀念品，發完為止。健行路線從公所前出發，右轉民權路、右轉純精路、再右轉興東路回到中山公園進行摸彩。
又指出，摸彩預定上午9點在中山公園廣場舉辦，摸彩品有：32吋液晶電視、冰箱、洗衣機、腳踏車、電風扇等200多項，品項非常豐富。歡迎鄉親在106年的第一天搏個好采頭，迎接新的一年。
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