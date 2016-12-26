台南驚見無名女屍 頭戴塑膠袋封口NOWnews今日新聞 (2016-12-26 22:42)
台南市安南區北安路二段今日（26日）下午被人發現一具身體發黑腫漲的無名女屍，頭部套有塑膠袋，袋口被膠帶封住，身上無任何證件。
棄屍地點為北安路一處偏僻空地，警方據報前往封鎖現場採證，並調閱附近監視器過濾可疑人車，根據陳屍現場發現有拖拉的痕跡，警方初判此地並非第一現場，正循線往回追蹤。
據了解，是一位目擊民眾拜拜後，在空地樹叢裡發現發黑的手，才立即報警處理，警方初歩研判死者為女性，年齡約50多歲，依屍體發黑程度看來已死亡多日，真正死因還需解剖化驗後才能判斷。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
spa 蒸氣浴舒緩眼罩．潔夫人 SPA 蓮蓬頭．石上湯屋 渡假村 住宿券．SPA券．住宿券．泡湯券．花王 40 度C蒸氣浴 SPA．SPA 沖牙機．SPA 泡腳機．vital spa 山藥美胸精華．指撥式 SPA 水療按摩器．SPA 水氧機
南港高工傳墜樓 男學生命危送醫【中廣新聞網】
公車司機疑過勞死 上班16小時邊開邊流鼻血【NOWnews今日新聞】
東北季風與背風面影響 台中空氣品質糟【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》