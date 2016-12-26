台南市安南區北安路二段今日（26日）下午被人發現一具身體發黑腫漲的無名女屍，頭部套有塑膠袋，袋口被膠帶封住，身上無任何證件。

棄屍地點為北安路一處偏僻空地，警方據報前往封鎖現場採證，並調閱附近監視器過濾可疑人車，根據陳屍現場發現有拖拉的痕跡，警方初判此地並非第一現場，正循線往回追蹤。

據了解，是一位目擊民眾拜拜後，在空地樹叢裡發現發黑的手，才立即報警處理，警方初歩研判死者為女性，年齡約50多歲，依屍體發黑程度看來已死亡多日，真正死因還需解剖化驗後才能判斷。