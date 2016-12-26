實在有夠美 宜市民權社區獲全國特優台灣好新聞報 (2016-12-26 20:33)
記者張淑玲／宜蘭報導
環保署辦理105年度空氣品質淨化區優良認養單位甄選，宜蘭市民權社區發展協會喜傳佳績，在全國各鄉鎮市區參與評鑑單位中脫穎而出，獲得「特優」殊榮，市長江聰淵26日頒發獎勵金鼓勵及表示高度的肯定。在此之前，該社區已經多次榮獲宜蘭縣政府的優良評鑑。
民權社區理事長尤李招治表示，民權社區的志工，每個人各依專長，各司其職地為社區綠美化，付出時間與心血，他們都是無私奉獻的菩薩，這次能夠獲得環保署的特優肯定，讓社區居民感到非常的光榮，感謝市公所的支持與鼓勵，希望未來能夠拓展更多綠美化點，並將經驗分享出去，期許市區各街角閒置土地能更加活化與美化。
市長江聰淵表示，民權社區的志工及夥伴們都很熱心努力提供服務，他以感恩的心謝謝大家的辛勞，也勉勵據點夥伴繼續與市公所團隊一起為市容打拼，未來會再輔導更多的社區投入街角綠美化，建構更美麗的熊讚城市。
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