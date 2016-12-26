（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓總統朴槿惠閨蜜干政主角崔順實，今天否認與朴槿惠有共謀事實，並表示不認識被懷疑放任崔順實干預國政的青瓦台前秘書室長金淇春以及青瓦台前民政首席秘書禹柄宇。



有鑑於「親信門」主要涉案人以各種理由拒絕出席國會聽證會，南韓國會「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」朝野國會議員，今天親自到首爾看守所，與被關押的崔順實進行了非公開聽證會。



這場非公開聽證會持續了約2個半小時，崔順實表示，自己身心疲憊、心情複雜，針對自己引發各種混亂局面向國民道歉，但她並沒有具體提及自己究竟犯下哪些過失。



國政調查特別委員會委員詢問崔順實，「成立Mir財團和K體育財團是否由妳最先提出，之後朴槿惠總統再向全國經濟人聯合會提出籌捐意見？」崔順實回答，「自己沒有出過這樣的主意。」



南韓「聯合新聞通訊社」報導，崔順實在被問到是否承認與朴槿惠的共謀關係時，崔順實表示，「不承認。」



在被問道「2014年世越號沉船事故發生當天妳做了什麼？」時，崔順實表示，自己連前一天的事情都記不清，事故當天的情況根本不記得。



報導指出，崔順實還否認自己的女兒鄭尤拉以不正當手段進入梨花女子大學。她還就自己在德國藏匿8000億韓元（約合新台幣214億元）的傳聞表示，自己在德國沒有一分財產。在被問及是否有意勸身在德國的女兒主動回國，崔順實則沒有作答。



參與聽證會的民主黨國會議員金漢正透露，聽證會過程中崔順實不忘喝水，回答清晰，在遇到不想回答的問題時以「會在接受獨立檢察組調查時作答」或是「案件正在審理中不便回答」等來迴避。1051226