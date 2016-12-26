巴西官方新聞頻道「巴西門戶」(Portal Brasil)在當地時間26日報導，至少有19名巴西移民在巴哈馬群島(Bahamas)外海失蹤，並恐怕已溺斃。

根據巴西利亞(Brasilia)當局表示，這19人是企圖搭船越過加勒比海，非法進入美國，卻在途中失蹤。

「巴西門戶」報導說：「讓人擔心的是這艘載著巴西人的船隻，當離開巴哈馬群島時，在加勒比海航行途中沉沒。

「巴西門戶」報導，這19名巴西人失蹤及可能溺斃事件，發生在11月初。