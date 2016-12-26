（中央社印度阿默達巴德市26日綜合外電報導）印度鑽石交易商沙瓦尼為超過236名沒有父親的新娘舉辦集體婚禮，並贈送她們每人價值數千美元的嫁妝，協助這些貧女展開新生活。



新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）引述法新社報導，沙瓦尼（Mahesh Savani）於昨天耶誕節在古茶拉底省（Gujarat）舉行集體婚禮，依印度教嫁女兒的傳統儀式，送236名失去父親的貧女出閣。



沙瓦尼自2012年起每年都舉辦類似集體婚禮。婚禮在鑽石研磨重鎮蘇拉特（Surat）舉行，有數千人觀禮。



他向記者說：「週日舉辦集體婚禮後，迄今我已扮演父親角色，依印度牽新娘古禮嫁掉超過700名女子。」



沙瓦尼還贈送每位新娘黃金，以及沙發和床等傢俱。每位新娘收到價值50萬盧比（約台幣24萬元）的嫁妝，協助她們展開婚後生活。



今年最特別的是沙瓦尼的2個兒子也同時舉行婚禮。（譯者：中央社趙蔚蘭）1051226