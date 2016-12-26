



【大成報記者張立明／雲林縣報導】 雲林縣莿桐鄉樂齡學習中心105年結業式暨成果展活動，25日上午在該樂齡學習中心溫馨舉行；今年同時榮獲「105年樂齡教育奉獻全國優等獎」及「傑出領導獎」的執行長關淑華，感謝所有與會貴賓及工作團隊、表演隊伍的參與，並期望各界繼續支持，讓該中心會務蒸蒸日上，造福更多樂齡鄉親民眾。 與會貴賓有賓莿桐鄉長廖秋蓉、鍾明馨縣議員、雲林縣家庭教育中心鄭德義主任、輔導員葉淑芬小姐、樂齡中心創辦人林萬宗董事長、國立雲林科技大學莊貴枝博士賢伉儷、樂齡總輔導團林宜廷校長、蘇新科、陳瓊美老師、婦女會吳明霙理事長、戴淑華、謝季樺、王美麗、林月雲、等常務理事，周林素鳳、蘇麗玉、許麗琴理事，外內丹功理事長周澤明、國樂推廣學會林義助理事長、五行健康操張志成老師、埔尾村長張義豐、孩沙里社區林武文總幹事、及各社區代表負責:埔子社區歐真真老師、埔尾社區黃阿香老師、孩沙里社區黃文芳班長、太極拳甘飛鳳老師、外內丹功林茂盛老師、美聲音樂高淑娟老師、日語學歌唱林耕禾老師、國樂班吳國昌老師、健康美食鍾暖老師、交通安全路老師團隊及所有樂齡中心的學員志工參加。 活動當天適逢聖誕節，雲林縣家庭教育中心鄭德義主任一大早就扮演聖誕老公公帶來許多糖果禮物、和美聲音樂的鄭忠信學員也適時地穿著聖誕老公公的服裝演唱，並為臺下的學員志工們分送糖果禮物。 活動中頒發105年度參加該中心各項課程達三分二出席的學員，由雲林縣政府核發結業證書。今年在該中心符合領到結業證的學員共有133位。 動態成果展示有各班隊(國樂、美聲、日語歌唱、太極拳、外內丹功、活血功、園區栽種、自主學習讀書會、健康廚房等)及各分部：孩沙里社區、埔子社區、埔尾社區、老五老學堂等共約300人參加。 靜態展示有學習成果作品、生命的樂章繪本分享、園區栽種紅地瓜葉分享、及今年推出的社會企業作品、樂齡健康廚房、每月推出的美食菜單成果展示。 關淑華執行長表示，今年度該本中心可說是豐收的一年： 該中心特色亮點：生命的樂章(世上獨一無二的我,繪本故事收集,已成功在孩沙里社區的拓點分部發酵,讓該社區長輩學習對生命歷程的整理與勇敢面對,收穫良多。 今年推出社會企業:樂齡健康廚房，以收費方式提拱每月一菜,讓學習者學到健康料理製作方法及製作出來的成品帶回家和家人分享,也開放預約訂購方式,讓社區裡的長輩及婆婆媽媽，安心的享用健康美味的產品(阿嬤的草阿粿、芋粿巧、黑糖粿、芋頭饅頭、南瓜粿等)。 中心成立自主讀書會，培訓一群種子講師團隊及帶領參加教育部路老師宣講培訓；共7位講師翁曉萱、林素娥、蔡旻穎、連金隊、葉秀珍、歐真真、黃阿香等；不僅有效推動並提升閱讀風氣，更打響該中心知名度。 關執行長也感謝教育部、及中正大學推出的樂齡教育學習計畫、在各鄉鎮持續發酵,在這裡學習者有不斷增加取向，希望藉由樂齡政策的學習及參與讓學員得到更多的健康維護(降低身體機能老化問題及預防可以讓身體機能維持更健康)，進而可以獨立生活(可以盡最大的努力照顧自己，不要麻煩別人，讓自己更有尊嚴，享受老年生活；也要鼓勵積極投入社會參與，讓自己成為有所貢獻的人而不是社會的負擔；這是每個人都須經歷的生命歷程,讓我們得願景：活力、健康、心樂齡帶領大家即早儲備活躍、優雅及成功老化，讓大家都能快樂學習、忘記年齡。