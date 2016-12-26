藍晒圖BLUES週歲慶 熱鬧延續到新年大成報 (2016-12-26 21:35)
園區熱情好客、湛藍而充滿創意的3米高「BLUES」大型公仔，在熙來攘往的西門路園區入口處歡迎人們的到來，可說是2016年臺南市區的打卡新地標，也是許多人對園區的第一印象。30日的慶生會文化局除了為BLUES準備生日蛋糕，也將有神秘嘉賓出場，準備讓全場嗨翻！表演節目方面，主辦單位特別邀請「南台灣最迷人的女力」DJ Gina、「超威電力台客團」台客電力公司，以及「2016金曲獎最佳演唱組合」張三李四等團隊接力演出，要讓現場觀眾感受藍晒圖從老宿舍蛻變而來的活力與魅力。
為了讓藍晒圖園區在2017年前夕帶給人們耳目一新的感受，文化局也特別以週年及新年主題裝飾點綴公共區域、營造節慶氛圍，晚會節目外， 30日下午3時起活動服務台將發放限量300張摸彩號碼牌，取得號碼牌的民眾可於晚會開始後參加摸彩及有獎徵答，就有機會將可愛的BLUES公仔、帆布提袋、束口背包，等紀念商品免費帶回家！
過去曾是司法人員宿舍的藍晒圖文創園區，兼具日式建築與戰後磚造建築等不同年代的宿舍面貌，見證時代遞嬗，一度荒廢成為市區的雜亂角落，如今在市府與各界的努力與支持下，以煥然一新的面貌成為老屋活化、文創育成的最新典範。藍晒圖試營運一年來經常舉辦各種節慶、週末活動，這個由24個品牌組成的多元創意聚落，不僅是臺南最新的文創熱點，也早已成為市民朋友及外地遊客假日休閒、培養藝文DNA的好去處。BLUES慶週歲的園慶系列活動將自12月24日起延續至農曆新年，各項詳情請至臉書「藍晒圖文創園區」及「藍晒圖blues週歲慶」粉絲專頁及園區網站查詢。
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