【大成報記者王繪甄/臺南報導】繼林燕祝議員揭發賴清德市府團隊查獲三件日本核災食品隱匿不公布後，台南市議會國民黨團再查出十七件核災區食品，在黨團記者會中，一一秀出這十七件來自核災區茨城和千葉的食品，有小朋友最愛的玉米條、餅乾、巧克力、魷魚片、梅子汁，也有醬油、奶精，國民黨團痛批賴清德市府團隊擺爛，不顧人民生命健康，民眾為何至今仍能在賣日本商品的超市買到核災食品？衛生局為何查不到？民進黨議員還護航反對增修食安條例中禁止日本核災食品進口，身為台南市民真的好可憐。國民黨團議員許至椿、林美燕、李坤煌、盧崑福、洪玉鳳、王家貞、蔡育輝和林燕祝26日召開黨團記者會，聯合譴責賴清德市府團隊枉顧百姓生命健康，日前林燕祝議員在總質詢中揭發衛生局隱匿三件核災食品不公布事件，賴市府團隊遭外界痛批，結果大半個月過去了，台南市民居然還能在日式食品專賣超市買到十七件來自日本核災區的食品，送到林燕祝議員服務處陳情。國民黨團表示，來自日本核災區的十七件食品分別為，來自千葉縣的有燒果子2件和龜甲萬醬油，來自茨城縣的有魚片三件、泡芙果子三件、花生巧克力餅乾三件、大花生巧克力餅乾二件、烏梅果醬二包和雀巢奶精一包。國民黨團指出，黨團議員努力的為台南鄉親把關，結果反而是執政的民進黨賴清德市長和議員，全力為日本核災食品和瘦肉精護航，詢問衛生局查到幾件核災食品沒想到答案居然還是三件，得知有民眾買到十七件核災食品，還要求林議員把這些核災食品諮詢提供給衛生局，黨團痛批賴清德市府團隊擺爛不查，玩弄台南市民，是否真要把十七件日本核災食品送給賴市長和民進黨議員吃，他們才能正視到台南鄉親的生命健康，才能站在鄉親立場為民把關。