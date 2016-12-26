第九屆棋王賽王元均挑戰成功重返棋王寶座大成報 (2016-12-26 21:43)
本局序盤由周俊勳持黑先攻，擔任線上講解的蕭正浩十段指出這是由韓國率先流行的佈局，但很可惜，黑棋之後於左下應對失誤，棋形不正，被持白的王元均抓住弱點，白棋在取得優勢後就一路領先，至中間雖然有點複雜，但白棋仍保持穩健，成功運轉取勝。
賽前，王元均笑容滿面接受訪問，表示狀況不錯，有信心贏得今天的比賽；反之，周俊勳從高處摔落造成的腳傷成為獲勝的最大阻礙，由於傷口位於膝關節處，坐下容易造成傷口破裂，在疼痛不已的狀況下，不幸輸了比賽，賽後表示，已盡力表現，明年再戰。
一舉奪下臺灣最大頭銜「棋王」的王元均曾拿下第6屆及第7屆的棋王頭銜，第8屆被周俊勳九段挑戰篡位成功，如今第9屆再度重返，至今共累計3屆棋王(史上第二)；目前手握除了「棋王」和「天元」兩大頭銜外，另有「中環碁聖」，可說是今年的大贏家。（圖說：王元均八段（左）持白奪冠打敗紅面棋王周俊勳（右））。
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