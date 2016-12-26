南大聯電課輔中心參訪實習輔導特色學校安慶國小大成報 (2016-12-26 21:46)
安慶國小黃俊傑校長是南大教育學系76級系友，黃俊傑校長表示現今正式教師的職缺仍是年年有缺額，他秉持南大教育薪火相傳、綿綿不息的精神，接掌安慶國小六年多來，輔導40多位實習教師考取各縣市正職教師。此次參訪，黃俊傑校長特別介紹該校特色及如何輔導實習教師邁向正式教師之途，例如每個月安排模擬教師檢定資格考、優質教師公開演示、教師教育專業增能研習、模擬學科試教與口試等機制。另外，也請本學期在校的實習教師進行經驗分享如何籌組讀書會、安排讀書時程、教學演示、師長同儕互評及配合學校輔導進度等，讓參訪人員獲益匪淺。
臺南大學黃宗顯校長表示，大小學教育專業發展合作的具體實踐與資源整合，是未來持續前進的方向。計畫主持人師培中心徐綺穗主任提及，拓展師資生宏觀與微觀的視野及理論與實務的聯結，是師資培育精緻化努力的目標。聯華電子科技文教基金會施秘書長璧如與何管理師蕙萍更期盼藉由此特色學校參訪活動，讓課輔教師與志工更具專業度、競爭力與行動力。
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