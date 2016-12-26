切爾西英超首發：小法威廉入替兩大將 擺無鋒陣北京新浪網 (2016-12-26 22:04)
切爾西將戰伯恩茅斯
日期:12月26日23:00(英國當地時間15:00)，2016/17賽季英超第18輪一場焦點戰在斯坦福橋球場展開角逐，切爾西主場對陣伯恩茅斯。
伯恩茅斯上賽季首次客勝切爾西。自從2003年負於查爾頓以來，切爾西在節禮日6勝5平保持不敗。伯恩茅斯同樣在近6個節禮日取得4勝2平保持不敗，且僅丟1球。孔蒂排出無鋒陣，法布雷加斯和威廉分別替換停賽的坎特和迭戈-科斯塔出場。
切爾西(3-4-3)：13-庫爾圖瓦；28-阿斯皮利奎塔，24-卡希爾，30-路易斯；15-摩西，4-法布雷加斯，21-馬蒂奇，3-阿隆索；22-威廉，10-阿扎爾，11-佩德羅
替補：貝戈維奇，伊萬諾維奇，埃納，祖馬，洛夫圖斯-奇克，查洛巴，巴舒亞伊
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