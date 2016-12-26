曼聯英超首發：馬塔入替魯尼 伊布博格巴領銜北京新浪網 (2016-12-26 22:07)
曼聯戰桑德蘭首發
日期:12月26日23:00(英國當地時間15:00)，2016/17賽季英超第18輪一場焦點戰在老特拉福德球場展開角逐，曼聯主場對陣桑德蘭。
曼聯在雙方近28次聯賽交鋒中的僅負2場，其餘26場取得20勝6平。曼聯近24個聯賽主場對陣桑德蘭僅負1場，其餘取得16勝7平。雙方英超歷史交鋒30場，曼聯21勝6平3負佔據絕對優勢，其中主場12勝2平1負。雙方歷史交鋒143場，曼聯64勝37平42負佔據上風。曼聯是節禮日取勝次數(18)最多的英超球隊。馬塔和布林德進入首發分別替換魯尼和達米安進入首發。
曼聯(4-2-3-1)：1-德赫亞；25-瓦倫西亞，4-瓊斯，5-羅霍，17-布林德；16-卡里克，21-埃雷拉；8-馬塔，6-博格巴，14-林加德；9-伊布
替補：羅梅羅，達米安，斯馬林，費萊尼，姆希塔良，馬夏爾，拉什福德
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