（中央社台北2016年12月26日電）2016年，中國大陸召回的缺陷汽車已突破千萬輛，氣囊和安全帶、引擎、車身問題佔召回數量排名前3位。



新華社報導，中國大陸國家質檢總局召開2016年缺陷產品召回工作新聞發佈會，公布上述數據。



大陸國家質檢總局執法督查司司長嚴馮敏說，召回數量排名前3位的依次是：氣囊和安全帶問題召回64次，涉及數量最多，為643.02萬輛。



其次是引擎問題召回28次，涉及數量241.98萬輛；車身問題召回29次，涉及數量85.29萬輛。



報導說，2016年截至目前，全大陸各個汽車生產企業為消除車輛缺陷投入召回的直接經濟成本超過人民幣210億元（約新台幣968億元）。



報導說，這「為廣大消費者消除了大量的安全隱患，同時也相當於為消費者預防了超過210億元的經濟損失，有效保障了消費者的合法權益」。