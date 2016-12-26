今彩539 頭獎 2注中中央社 (2016-12-26 22:02)
（中央社台北2016年12月26日電）第105309期今彩539開獎，中獎號碼29、6、7、30、3。派彩結果，頭獎2注中，每注可得新台幣800萬元。
貳獎212注中獎，每注可得2萬元；參獎6540注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼984，正彩14注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼4101，正彩4注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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