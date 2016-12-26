（中央社台北26日電）第105103期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為36、11、24、31、22、7，第二區中獎號碼為3號。派彩結果，頭獎、貳獎都無人中。



參獎有 2注中獎，各得獎金新台幣15萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1051226