（中央社菲律賓利高26日綜合外電報導）強颱「納坦」今天橫掃菲律賓群島，造成至少6人死亡、8人失蹤；強颱挾帶狂風豪雨與毀滅性洪災，打壞了耶誕節氣氛。



英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）與法新社報導，「納坦」（Nock-Ten）昨天在菲國東部加丹杜安尼斯省（Catanduanes）登陸，挾帶時速235公里強風，在畢科爾區（Bicol）和附近區域曾帶來嚴重災情，然後繼續朝西方前進。



艾爾貝省長比查拉（Al Bichara）接受地方電視台專訪表示，有一對夫婦據報死於洪災，另有位老翁則被倒下的圍牆壓死。警方報告說，颱風吹倒奎松省（Quezon）電線桿時，觸電導致1人死亡、2人受傷。



美聯社則報導，這兩個省份共有6人因颱風喪命。



菲國海岸防衛隊軍官維列加斯（Joy Villegas）說，八打雁省（Batangas）外海一艘下錨停泊的渡輪翻覆，迄今仍有8名船員失蹤。



菲國地方政府報告說，有2人在颱風天死於心臟病，但目前不清楚這2人的死亡與颱風是否有直接關係。



民防官員說，有超過38.3萬人被迫撤離家園，還有超過300架國內外航班被迫取消或延後。



菲國海岸防衛隊昨天緊急下令，要求馬尼拉南方海灘疏散假日遊客。



這個異常晚生成的颱風導致電力中斷，數百萬人陷入民生困境，並迫使政府機關下令疏散畢科爾區多個社區，嚴重打亂了當地人過耶誕的興致。菲國多數人口是天主教徒。



路透社說，納坦今天穿越菲國後，威力已變弱，但颱風挾帶的強風卻吹垮了樹木和電線桿；儘管納坦造成的傷亡人數不多，但當局警告恐引發洪患和土石流。



納坦風速減弱至時速130公里，朝西向南海移動，以時速20公里穿越馬尼拉南方各省。



海陸空交通已逐漸恢復當中，但菲國氣象局說，這種暴風雨天氣在未來36個小時左右將影響菲國部分地區，一直到颱風離開菲國，轉而移向越南南部。1051226