針對婦人帶著4名年幼兒女在夜市乞討、廁所洗冷水澡一事，嘉義縣政府社會局表示婦女領有民間及公部門補助近2萬8,000元，另有教育儲蓄專戶約100萬元，民生基本需求尚能支應，縣府評估後，將進行緊急安置及親職教育輔導。



社會局並表示，由於擔心母親情緒激動與家屬抗議，擔心有危急自傷之虞，將通報相關單位介入，希望透過緊急安置並討論後續照顧計畫，以提供案家子女最佳利益。



