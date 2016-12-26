台南市安南區北安路二段一家加油站旁的草叢空地，今天發現一具女屍，死者頭部被套上黑色垃圾袋，綁上繩子，疑似他殺，警方已調閱路口監視器，由於陳屍現場發現有拖曳痕跡，研判可能是倉促棄屍。



警方查訪一名目擊者表示，26日下午前往附近廟宇拜拜，路過空地樹叢時發現周圍有很多蒼蠅聚集，就覺得很奇怪，拜拜完之後再前往現場查看，卻看到路上有一隻手，嚇得趕緊報案。死者陳屍在一處加油站圍牆後方，衣著完整，頭部套有黑色塑膠袋，袋口被以膠帶封住，腳部蓋有一件黑色外套。



警方報請檢察官與法醫到場相驗，初步研判死者已死亡多日，身體已發黑腫脹，死者年齡約50多歲，死因還要再解剖化驗。



