莫斯科三個火車站接獲炸彈恐嚇 三千人疏散中廣新聞網 (2016-12-26 22:10)
莫斯科三個火車站今天接獲炸彈恐嚇，大約三千人緊急疏散。
俄羅斯媒體說，有人打電話警告莫斯科火車站有炸彈，於是莫斯科三個火車站緊急疏散乘客，總共疏散大約三千人。
這三個火車站分別是喀山站、列寧格勒站和雅羅斯拉夫站．這裡出發的列車，可以前往聖彼得堡西伯利亞和中亞。
報導說，莫斯科警方出動員警跟警犬，在這三個火車站尋找爆裂物。報導沒有說明，警方是否找到爆裂物。
（圖片取自網路）
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