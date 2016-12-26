莫斯科三個火車站今天接獲炸彈恐嚇，大約三千人緊急疏散。



俄羅斯媒體說，有人打電話警告莫斯科火車站有炸彈，於是莫斯科三個火車站緊急疏散乘客，總共疏散大約三千人。



這三個火車站分別是喀山站、列寧格勒站和雅羅斯拉夫站．這裡出發的列車，可以前往聖彼得堡西伯利亞和中亞。



報導說，莫斯科警方出動員警跟警犬，在這三個火車站尋找爆裂物。報導沒有說明，警方是否找到爆裂物。



（圖片取自網路）



