郝偉謝別恆大:感謝許老闆信任 懷念共奮鬥的時光北京新浪網 (2016-12-26 21:54)
郝偉正式回歸魯能
日期:12月26日，山東魯能正式宣布郝偉正式擔任球隊中方教練組組長，郝偉也正式告別恆大，回到了自己母隊。隨後，郝偉通過自己的個人微博向廣州恆大表示了由衷的感謝。
郝偉在微博中說到：懷念和大家在一起奮鬥的快樂時光！ 2015年亞冠-2015-16年中超冠軍-2016年足協杯-2016年超霸杯冠軍-2015世俱杯第4名！這些榮譽都是大家共同努力得到。感謝許家印老闆的信任！感謝(教練組-隊員們-後勤組-公司領導)這個團隊！感謝球迷們支持！
告別了廣州恆大，郝偉回到了自己的母隊，他將接替李霄鵬中方教練組組長的職務，協助馬加特帶領魯能向更高的目標進發。
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