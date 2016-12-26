金州勇士超級射手Stephen Curry今年因「KD」Kevin Durant的到來成績無意外下滑，總教練Steve Kerr在26日表示，問題是出在投籃選擇。

「我覺得他可以打的再聰明一點，我認為他可以有更好的投籃選擇，那樣對我們大家都好。」Kerr說。

近年靠著前無古人的頂級神射功夫爆紅的Curry，上季成績來到30.1分、場均5.1記三分球的生涯高峰，但本季平均得分打八折、24.1分不說，外線命中率掉到39.9%，他生涯前7年從來沒有低於過4成。

「我不擔心他投不進，我比較在乎他的投籃選擇。」Kerr說：「我必須確保我們更像一個團隊。」

至於今天從領先14分到被克里夫蘭騎士逆轉的悲劇，Kerr表示：「我們失誤太多了，我們本來已經控制住比賽了，但沒有堅持到第四節。」