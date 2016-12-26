台南驚見女屍 遭毛線頭套套頭中央社 (2016-12-26 22:10)
台南市安南區北安路一處空地樹叢26日驚見一具腐敗女屍，全身爬滿蛆蟲，這具女屍遭人以毛線頭套套頭，再以膠帶緊束封口，警方已封鎖現場偵辦中。中央社 105年12月26日
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上一則：台南驚見套頭女屍 檢警清查身分
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